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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara'nın Akyurt ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:43
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        Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Çubuk- Ankara karayolu üzeri, Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle alev alan traktördeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, alevlere maruz kalan traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 1 kişi ise sağlık ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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