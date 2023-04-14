Okul binası inşaatındaki yangın söndürüldü

Atatürk Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Ortaokulunun bahçesindeki yapılan dört katlı ilkokul binası inşaatının zemin katında dış cephenin izolasyonu sırasında yangın çıktı.

Alevlerin çevredeki kağıt, tahta ve strafor malzemesine sıçraması üzerine büyüyen yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında tedbir amacıyla Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri tahliye edildi, okulun doğal gaz ve elektriği kesildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.