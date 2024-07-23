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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da oğullarınca rehin alınan anne ve baba kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Ankara'da oğullarınca rehin alınan anne ve baba kurtarıldı

        Ankara'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen kişi, anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Polis ve özel harekat ekiplerinin yoğun çabalarıyla ikna edilen genç, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 03:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 03:28
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        Oğulları rehin almıştı; anne ve baba kurtarıldı
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde anne ve babasını bıçakla rehin alan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E,Y, adrese gelen polis özel harekat ekibinin çabaları ile ikna edilerek teslim oldu. DHA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E.Y. isimli şüpheli, annesi M.Y. ve babası S.Y’yi bıçakla rehin aldı. Gürültü ve yardım çağrılarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli, tüm uyarılara rağmen ikna olmayınca müzakereci ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şüpheli ikna edilerek, gözaltına alındı. Rehine krizi sona ererken, olayda yaralanan olmadı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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