17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da özel bir yurtta güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazı 9 kız öğrenciyi hastanelik etti. Alınan bilgiye göre, Çankaya Necatibey Caddesi'ndeki özel bir yurtta kalan çok sayıda kız öğrenci gece yarısı hissettikleri gaz kokusu sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kendilerini dışarı attı.
Kimi öğrencilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphe eden ekipler, yaptıkları ölçümlerde doğal gaz tesisatında hiçbir sızıntı ve kaçak olmadığını belirledi.
Olay sonrası binayı tamamen tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen öğrencilere müdahalede bulundu.
112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği öğrencilerden 9'u ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
AFAD'A BAĞLI "KBRN" EKİBİ ÖLÇÜM YAPTI
Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı müdahalede bulunan "KBRN" ekibi de özel cihazlarla binaya girerek, ölçüm yaptı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ise yurtta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
KOKUNUN KAYNAĞI BİBER GAZI ÇIKTI
AFAD, UMKE ve polis ekiplerin yürüttüğü soruşturmada kokunun kaynağının binada görevli özel güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazı olduğu belirlendi.
Güvenlik görevlisinin ifadesini alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada yurtta kalanların tıpta uzmanlık ve kaymakamlık gibi çeşitli mesleki sınavlara hazırlanan öğrenciler olduğu öğrenildi.
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