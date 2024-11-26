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        Ankara'da kar yağışı

        Başkent Ankara'da iki gündür aralıklarla devam kar yağışı, gece de etkisini sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 05:48 Güncelleme: 26.11.2024 - 05:50
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        Başkent'te kar yağışı
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        Başkent'te iki gündür aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

        Belediye ve polis ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama ve yol kontrol çalışması yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #haberler
        #başkent
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