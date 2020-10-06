AA

Başkent Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün, elektronik eşya ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, 28 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 4 milyon 233 bin 574 kaçak makaron puro, 2 bin 374 kilogram kaçak tütün, 684 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 155 kaçak cep telefonu, 117 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.