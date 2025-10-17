Ankara'da inşaat kazısı nedeniyle 17 katlı binada kayma

Mamak Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 981. Sokak'ta bulunan Deniz Sitesi çevresinde, bitişik parselde süren inşaat faaliyetleriyle ilgili olarak alanında uzman üniversite öğretim üyeleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir yapısal risk tespit edilmediği bildirilen açıklamada, "Söz konusu durum, inşaat alanındaki otopark kısmında meydana gelen dolgu oturmasından ibarettir. Bu gece söz konusu alanda kayayla dolgu yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. Çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbir hazırlıkları yapılmaktadır. Belediyemiz, ilgili kurumlarla süreci yakından takip etmekte olup, incelemeler bu gece ve ilerleyen günlerde de devam edecektir." ifadeleri yer aldı.