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        Ankara'da hareketli saatler

        Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da eşiyle boşanma aşamasındaki bir adam eşi ile çocuklarının bulunduğu araca ateş açtı. Polis devreye girince de silahı kendisine doğrultarak onları canına kıymakla tehdit etti. Mahalleye özel harekat ekipleri çağırıldı. Pazarlıklar sonuçsuz kalınca kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:43
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        Ankara'da hareketli saatler
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        Olay, Ankara'da meydana geldi.

        Ankara'da eşiyle boşanma aşamasındaki bir adam eşi ile çocuklarının bulunduğu araca ateş açtı.

        Polis devreye girince de silahı kendisine doğrultarak onları canına kıymakla tehdit etti.

        Mahalleye özel harekat ekipleri çağırıldı.

        Pazarlıklar sonuçsuz kalınca kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

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