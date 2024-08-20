Ankara'da hareketli saatler
Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da eşiyle boşanma aşamasındaki bir adam eşi ile çocuklarının bulunduğu araca ateş açtı. Polis devreye girince de silahı kendisine doğrultarak onları canına kıymakla tehdit etti. Mahalleye özel harekat ekipleri çağırıldı. Pazarlıklar sonuçsuz kalınca kişi vurularak etkisiz hale getirildi.
Giriş: 20.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:43
Olay, Ankara'da meydana geldi.
Ankara'da eşiyle boşanma aşamasındaki bir adam eşi ile çocuklarının bulunduğu araca ateş açtı.
Polis devreye girince de silahı kendisine doğrultarak onları canına kıymakla tehdit etti.
Mahalleye özel harekat ekipleri çağırıldı.
Pazarlıklar sonuçsuz kalınca kişi vurularak etkisiz hale getirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ