Freni patlayan kamyon otomobillere çarptı: 5 yaralı

Ankara yönünde giden İbrahim Sel yönetimindeki 06 BDR 63 plakalı beton dağıtıcı takılı kamyon, Kahramankazan girişindeki Aile Yaşam Merkezi önünde kırmızı ışıkta bekleyen 06 DH 3958 ve 06 AK 6453 plakalı otomobillere çarptı.

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya kamyonun freninin patlamasının yol açtığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.