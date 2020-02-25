Ankara'da FETÖ terör örgütüne yönelik başlatılan ByLock operasyonunda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 13'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen operasyonlarda 20'si ByLock kullanıcısı olan FETÖ'nün sivil yapılanması mensubu toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenlerden 13'ü yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.