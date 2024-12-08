Ankara'da facia! 5 can kaybı var

Ankara-Çankırı kara yolunda otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde araçta sıkışan aynı aileden Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu’nun (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara-Çankırı yolu Çandır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi.