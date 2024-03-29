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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 şüpheli yakalandı

        Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 şüpheli yakalandı

        Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:28
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        Aranan 1130 şüpheli yakalandı
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        Ankara Valiliği, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi yakalandı.

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        #ankara
        #operasyon
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