Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 şüpheli yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığını duyurdu.
Giriş: 29.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:28
Ankara Valiliği, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi yakalandı.
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