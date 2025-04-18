Ankara'da Brezilya müziği esintileri

Yenilikçi programları, korolu ve barok eserleri de içeren repertuvarları ve şefsiz icraları ile ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Orkestra Akademik Başkent, 24 Nisan Perşembe akşamı Başkent Quartet’in de yer alacağı ve Türkiye’de ilk seslendirme gerçekleştirecekleri konserleri ile 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde yer alacak. Geniş repertuvarı ve Türkiye’de yönettiği ilk seslendirmeler ile öne çıkan genç nesil şeflerimizden Can Okan’ın yöneteceği Orkestra Akademik Başkent, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserin ilk yarısında Başkent Quartet ile birlikte J. Sibelius- Romans op.42 ve E. Elgar- Introduction & Allegro’yu yorumlayacak.

Orkestra Akademik Başkent

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İkinci yarıda ise Başkentli müzikseverler, Uluslararası Ankara Müzik Festivali sayesinde gitarist, besteci ve aranjör kimlikleriyle farklı müzik dünyalarını bir araya getirerek benzersiz bir müzik dili yaratan Yamandu Costa’yı dinleme şansına sahip olacaklar. Costa, kendi eseri Concerto Fronteira gitar konçertosunu Türkiye’de ilk kez seslendirecek.

Çeyrek asırdır, dünyanın dört bir yanındaki büyük konser salonlarında ülkelerini temsil eden Çek yaylı çalgılar dörtlüsü Škampa Quartet de 26 Nisan Cumartesi akşamı, Ankara’nın tarihi salonu Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda müzikseverler ile buluşacak. Topluluk, konserine Oğuzhan Balcı’nın düzenlediği “Karahisar Kalesi” ile başlayacak. W. A. Mozart’ın Yaylı Dörtlü No. 19 "Dissonance" ve A. Dvořák’ın Yaylı Dörtlü No. 13, eserlerini seslendirecek olan Škampa Quartet; Çek müziklerinin geliştiği halk şarkıları, şiirleri, ritim ve dansları ile Çek besteciler Janacek ve Smetana'nın kuartet kayıt çalışmalarına yoğunlaşan ödüllü Çek müzisyenlerden oluşuyor.

Can Okan Kapanış konseri Mehmet Başman anısına 28 Nisan Pazartesi günü yedi genç Türk besteciden, yedi yöremize ait, yedi tema üzerine: Mozaik eserini de seslendirecek olan Semplice Quartet’in konseriyle başlayacak. Mozaik, Atina’dan üflemeliler ve perküsyon topluluğu ile film müziklerini seslendirecek. Festival 29 Nisan Salı günü Metallon Brass Ensemble, nefesliler ve perküsyon grubunun film müzikleri konseri ile sürecek. Nisan ayı boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan festivalin kapanış konseri, SCA Müzik Vakfı kurucularından Mehmet Başman anısına olacak. Festival 30 Nisan’da Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov’un piyanist Salih Can Gevrek solistliğindeki kapanış konseriyle 40. yıla hazırlanmak üzere veda edecek. Konserlerin biletleri biletinial.com ’da satışa çıktı.