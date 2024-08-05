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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da baraj gölüne giren kişi boğuldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:21
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        Baraj gölüne giren kişi boğuldu
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        İddiaya göre, Kurtboğazı Baraj Gölü'ne balık tutmak için gelen Ö.E. (31) bir süre sonra girdiği suda gözden kayboldu.

        Barajın güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekibi gönderildi.

        Sualtı arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu Ö.E'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Gölün kenarında, Ö.E'nin kıyafetleri ile araç bulundu.

        Ailesinin Ö.E'den 5 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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