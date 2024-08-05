Ankara'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu
İddiaya göre, Kurtboğazı Baraj Gölü'ne balık tutmak için gelen Ö.E. (31) bir süre sonra girdiği suda gözden kayboldu.
Barajın güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekibi gönderildi.
Sualtı arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu Ö.E'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Gölün kenarında, Ö.E'nin kıyafetleri ile araç bulundu.
Ailesinin Ö.E'den 5 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.