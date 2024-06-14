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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 95 ton sahte gıda ele geçirildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da 95 ton sahte gıda ele geçirildi

        Ankara'da gıda toptancılarına yönelik operasyonda toplam 35 milyon lira değerinde 95 ton sahte gıda ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:07
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        Ankara'da 95 ton sahte gıda ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce 6 Haziran'da Yenimahalle ilçesinde 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirilmesi sonucu, benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili çalışma yapıldı.

        Gerçekleştirilen soruşturma sonucu bugün saat 15.00 sıralarında Gıda Toptancıları Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon lira olan toplam 95 ton sahte gıda ele geçirildi. Olayla ilgili, adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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