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        Haberler Gündem Ankara'da, 9 yıl önce faaliyetlerini durduran Anadolu Partisi İlçe Başkanlığı'nda yangın

        Ankara'da, 9 yıl önce faaliyetlerini durduran Anadolu Partisi İlçe Başkanlığı'nda yangın

        Ankara'da, 2015 yılında faaliyetlerini durduran Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 00:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:41
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        Ankara'da korkutan yangın
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        Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın 5’inci katında, faaliyetlerini 2015 yılında durduran Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu daireden duman kokusu gelmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı tespit edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı sırada dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #ankara
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