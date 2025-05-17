Güler, bu yangınların yüzde 40'ının çöp ve konteyner, yüzde 15'inin araç, yüzde 15'inin konut, geri kalan kısmının ise çeşitli yangınlar olduğunu belirterek, "Yangınların çıkış nedeni genel olarak insan kaynaklı, aslında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çıkıyor. Yeterli önlem alınmadığında yangın, felakete dönüşebiliyor. Özellikle söndürülmeden atılan tütün ürünleri fark edilmeden yangına yol açabiliyor. Açık ateş kaynağı zaten rüzgarla birleştiği zaman yangın kontrol dışına çıkıyor ve büyük yangınlar meydana getiriyor. Bu da büyük trajediler ve felaketlere sebep oluyor" diye konuştu.