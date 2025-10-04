Ankara'da 3 ilçede su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ) yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinde yarın 08.00'den itibaren 24 saat boyunca su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Çankaya ilçesinde Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru mahallelerinin bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler mahallelerinin üst kotları. Yenimahalle ilçesinin Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri. Gölbaşı ilçesinin Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri."