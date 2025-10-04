Habertürk
        Ankara'da 3 ilçede su kesintisi | Son dakika haberleri

        Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak

        Ankara'da Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın saat 08.00'den 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:01 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:03
        Ankara'da 3 ilçede su kesintisi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ) yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinde yarın 08.00'den itibaren 24 saat boyunca su kesintisi yapılacağı belirtildi.

        Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

        "Çankaya ilçesinde Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru mahallelerinin bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler mahallelerinin üst kotları. Yenimahalle ilçesinin Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri. Gölbaşı ilçesinin Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri."

        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        #su kesintileri
