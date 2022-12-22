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Ankara'da 180 bin aileye doğalgaz desteği yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan 180 bin aileye 500'er lira doğalgaz desteğinde bulunacak

Giriş: 22.12.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da 180 bin aileye doğalgaz desteği yapılacak
Ankara'da 180 bin aileye doğalgaz desteği
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İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500’er TL doğalgaz desteği verecek. Sadece doğalgaz ödemelerinde kullanılabilecek olan destek, 5 Ocak 2023 tarihinde Başkent Kart’lara yatırılacak.

Kentte yaşayan çocukların eşit şartlarda eğitim görmesi ve gelişimlerini eşit şartlarda sağlayabilmeleri için SMA testinden çocuk tarama testine, et desteğinden kırtasiye ve internet desteğine kadar birçok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz desteğine devam ediyor.

"Hiçbir çocuk üşümesin" anlayışıyla geçtiğimiz yıl başlatılan doğalgaz desteği uygulaması için bu seneki ödeme 5 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Uygulamada sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500’er TL doğalgaz desteği yatırılacak. İlk ödemenin ardından hükümetin daha önce açıkladığı doğalgaz desteği yatırılmazsa diğer kış aylarında da doğalgaz ödemeleri sürecek. Hükümetin desteği yatırması halinde ise destekler nakdi yardım olarak genel kapsamda devam edecek. Sosyal yardım alan aileler, Başkent Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğalgaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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