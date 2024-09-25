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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 1487 adet tarihi sikke ele geçirildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da 1487 adet tarihi sikke ele geçirildi

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1487 adet tarihi sikke ile 1 adet kolye ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:24
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        1487 adet tarihi sikke ele geçirildi
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        Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda A.Ü., M.Y. ve. O.S. isimli şüphelilerin 500 bin dolar karşılığında satmak üzere yanında getirdiği, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1450 adet sikke, 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 31 adet sikke, 6 adet antik dönem Pergamon gümüş sikke ile Fenike dönemine ait 1 adet kolye ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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