Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 2 Ekim Ankara Cuma namazı saati kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 2 EKİM 2020
Ankara Cuma namazı saati: 12.43
|02 Ekim 2020 Cuma
|05:16
|06:39
|12:43
|16:00
|18:37
|19:55
|03 Ekim 2020 Cumartesi
|05:17
|06:40
|12:43
|15:59
|18:35
|19:53
|04 Ekim 2020 Pazar
|05:18
|06:41
|12:42
|15:58
|18:34
|19:51
|05 Ekim 2020 Pazartesi
|05:19
|06:42
|12:42
|15:56
|18:32
|19:50
|06 Ekim 2020 Salı
|05:20
|06:43
|12:42
|15:55
|18:31
|19:48
|07 Ekim 2020 Çarşamba
|05:21
|06:44
|12:41
|15:54
|18:29
|19:47
|08 Ekim 2020 Perşembe
|05:22
|06:45
|12:41
|15:53
|18:27
|19:45
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.
ABDEST NASIL ALINIR?
Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.
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