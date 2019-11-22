Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 22 Kasım Ankara Cuma namazı saati kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 22 KASIM

Ankara Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Ankara'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 22 Kasım Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Ankara Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Ankara Cuma namazı saati: 12.40

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Kasım 2019 Cuma 06:06 07:34 12:40 15:13 17:35 18:58 23 Kasım 2019 Cumartesi 06:07 07:35 12:40 15:12 17:35 18:57 24 Kasım 2019 Pazar 06:08 07:36 12:40 15:12 17:34 18:57 25 Kasım 2019 Pazartesi 06:09 07:37 12:40 15:11 17:34 18:57 26 Kasım 2019 Salı 06:10 07:38 12:41 15:11 17:33 18:56 27 Kasım 2019 Çarşamba 06:11 07:39 12:41 15:11 17:33 18:56 28 Kasım 2019 Perşembe 06:12 07:40 12:41 15:10 17:32 18:56

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” buyrulmaktadır (Nisa, 4/43; Maide 5/6). Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hadis ve uygulamalarıyla da, cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir, (Buhari, Gusül, 28; Müslim, Hayız, 87, 88).

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddi kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Ağza su verirken suyu boğaza kadar ulaştırıp ağzı çalkalamak ve buruna su verirken de genize kadar suyu çekmek ise sünnettir. Sonra da, hiç kuru yer bırakmamaya dikkat ederek bütün vücudunu yıkar. Guslettiği yerde su toplanıyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, bıyık, saç, sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat eder.

Nitekim hadislerde Peygamber efendimizin gusledişi şöyle tasvir edilmektedir: Peygamber (a.s.) cünüplükten (çıkmak için) yıkanacağı zaman, ellerini ve avret yerlerini yıkayarak başlardı. Sonra namaz abdest gibi abdest alır, parmaklarıyla saçlarının dibini hilaller, sonra da başına üç defa su dökerek bütün vücudunu yıkardı (Buhari, Gusül, 1; Ebu Davud, Taharet, 242).