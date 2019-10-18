Özellikle kışın havalar soğuduğunda yaptığımız başlıca yemek çeşitlerinin başında çorba geliyor. Tarifini vereceğim Ankara çorbası da yöresel çorbaların içinde çok lezzetli ve doyurucu bir çorbadır. Misafirleriniz Ankara çorbasını severek yiyeceklerdir.

Ankara çorbası için gereken malzemeler:

150 gr kadar kıyma (bir avuç yeterli)

3 avuç yıldız şehriye

Toz kırmızı biber

6 çorba kaşığı yoğurt

2 veya 3 çorba kaşığı un

5 tatlı kaşığı tuz

2 diş sarımsak

Sıvı yağ

Ankara çorbası tarifi yapılışı:

Orta boy tencerede az miktar sıvı yağımızda göz kararı toz kırmızı biberimizi kavuruyoruz.

Kıymayı da ekleyip hafif rengi değişene kadar kavuruyoruz.

Üzerine yaklaşık 2 litre kadar su koyuyoruz.

2 avuç kadar yıldız şehriyemizi ve 1, 5 tatlı kaşığı tuzu ekleyip şehriyeler şişene kadar haşlıyoruz.

Daha sonra un, yoğurt ve iyice dövdüğümüz veya ince kestiğimiz 2 diş sarımsağı pütürsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz.

Hazırladığımız bu karışımı çorbadan birkaç kaşık ekleyip ılıttıktan sonra (yoğurt kesilmesin diye) çorbamıza ekleyip karıştırıyoruz.

Çorbamızın kıvamı eğer koyu olursa gerekirse sıcak su, sıvıysa biraz suda erittiğimiz un ekleyebiliriz.

Genelde bu ölçüler ile çorbamızın kıvamı tam oluyor.

Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun…

Ankara çorbası püf noktası:

Yoğurt ve un karışımını çorba tenceresinin içine ılıkken, azar azar ve devamlı karıştırarak aktarın.