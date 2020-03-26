26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, mağduriyet yaşayacak vatandaşlara gönüllülerin yardımda bulunabilmesi için kampanya başlattıklarını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, vatandaşlara kurallara uyarak, evde kalmaları yönünde çağrıda bulunan Yavaş, şunları kaydetti:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, ortalama 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz. Ama belli ki bu süreç nedeniyle bazı iş yerlerimiz yasal olarak veya kendiliğinden alınan tedbirler gereğince kapalı kalmak durumunda olacak. Bu nedenle birçok insanımız, gelirinden mahrum kalacak. Bu nedenle biz tedbir alarak, en az 500 bin aileye yetecek kadar gıda stokumuzla hazır bulunuyoruz.
Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de bu vesileyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önceden ithal edilmiş ve Et ve Balık Kurumu'nun stoklarında bulunan 60 bin ton civarındaki eti bedava değil, ama belediyelere ucuz miktarda verdiği takdirde malum önümüz ramazan ve 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' felsefesi gereğince biz bunu değerlendirerek, dağıtmak istiyoruz. Sanıyorum bütün belediyeler de bundan yararlanacaklardır."
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 26, 2020
"BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
Yavaş, salgın günlerinde dayanışmanın önemine işaret ederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmeleri için bir web sayfası üzerinden ayrıca yardım kampanyasını başlattık. Buna da destek olacağınızı umuyorum. Unutmayın gün dayanışma günüdür ve bu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Yardımda bulunmak isteyenler, belediyenin "https://www.ankara.bel.tr/gun-dayanasma-gunudur?web=1" internet adresinden detaylı bilgi alabilecek.
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