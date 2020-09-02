Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "can dostlar" için modern barınak

AA

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 bin 100 civarındaki sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağının tahliye edilmesi için geri sayım başladı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında "can dostlar"ın daha refah ve daha konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Çankaya Karataş Mahallesi'nde 3 bin sokak hayvanı kapasiteli modern barınak inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, yeni hayvan barınağının yapımı için 16 Eylül'de ihaleye çıkacak. Barınak, hayvan hastanesinden kısırlaştırma ünitesine, tek tırnaklı bakım ünitesinden anne yavru ünitesine, mama ünitesinden postoperatif (ameliyat sonrası bakım) alanlarına kadar çeşitli bölümlerde hayvanların hayatını kolaylaştıran birçok özelliği bünyesinde barındıracak.

- "Sincan'da kedi evi inşaatına da başladık"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Ankara yepyeni modern bir barınağa kavuşacak. Sincan'da kedi evi inşaatına da başladık. Ekim ayında da tamamlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda yılbaşına kadar sahipli sahipsiz ayrımı yapmadan da kedi ve köpeklere ücretsiz olarak kuduz aşısı hizmeti vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Gölbaşı Barınağını sık sık ziyarete gelen ve belediyeyle ortak çalışmalar yürüten gönüllü hayvanseverler yeni yapılacak barınak hakkında görüşlerini paylaştı.

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Aylin Altun, karardan mutluluk duyduklarını vurgularken, Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aynur Altun da yeni barınağın daha çok hayvana daha güzel şartlarda hizmet sunma imkanını tanıyacağına işaret etti.

Hayvan koruma gönüllüsü Mesut Cantürk ise desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.