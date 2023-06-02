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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 4-2 MAÇ SONUCU

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu. Fenerbahçe'yi normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında 4-2 yenen Başkent temsilcisi 2022-2023 sezonunu zirvede tamamladı ve kupaya uzandı.

Giriş: 02.06.2023 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 4-2 MAÇ SONUCU
DHA

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabakanın 8'inci dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında ceza sahası içinde Ovdiychuk'un müdahalesiyle Marcano'nun yerde kaldığı pozisyon ardından hakem Cansu Tiryaki penaltı kararı verdi. Atışı 9'uncu dakikada kullanan Coleman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında Apanashchenko kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maç 1-1'e geldi, maç uzadı. Fenerbahçe 95'inci dakikada Ecem'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ankara temsilcisi 1 dakika sonra Kuç ile 2-1 öne geçti. Maçın 108'inci dakikasında Kuç takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golünü attı: 3-1. Fenerbahçeli Coleman 109'da frikikten ağları sarstı: 3-2. Maçta son sözü 114'te yine Kuç söyledi: 4-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu. Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

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