ABB 4'üncü yıl projelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sahneye çıkarak sinevizyonda dönen ABB'nin 4 yılda yaptığı projeleri gururlanarak izlediğini söyleyerek, "Yani sosyal belediyecilik neymiş? Hırsızlık yapmadan vatandaşa ulaşmak neymiş? Çalmadan, çırpmadan insanlara el uzatmak neymiş? Lütuf değil, hizmet etmek neymiş, adam, insan kayırmadan, ayıya dayıya ihtiyaç kalmadan her gence ulaşabilmek, her aç ve açıkta kalan aileye ulaşmak devletin borcudur. Ama bunu gözünün içine yani başkalarının gözüne göstere göstere alayıyla ve alayla yapmadan sosyal belediyecilik neymiş? Gösteren hizmetlerini Mansur Bey'in ağzından ve buradaki projelerden izledik. Farkında mısınız? Bir taraftan eli kolu bağlanmış, bir taraftan milyarlarca lira borç ödemiş bir taraftan da inanılmaz projeler hayata geçirmiş. Bunun yanında bizatihi ben şahidim. Çünkü derin yoksulluk yaşıyoruz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GENÇLERE: ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK OLAN SİZLERSİNİZ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) '4'üncü Yıl Projeleri Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmasına gençlere seslenerek başladı.

Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olan sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip, ilk oyunu kullanacak olan 5 buçuk milyon genç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek. Sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i ileriye, çağdaşlığa taşıyacaksınız, size güvenimiz sonsuzdur. Sayın Genel Başkanlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım, güzel Ankara'mızın çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı; dördüncü yılı bitirdiniz, hizmetlerinizi Ankaralılara sundunuz. Büyük bir keyifle ben ve arkadaşlarım ve diğer genel başkanlar sizin başarılı çalışmalarınızı izledik. Dolayısıyla herkesin huzurunda, en azından CHP Genel Başkanı olarak size teşekkür ediyorum. Başkan konuşurken şöyle bir cümle kurdu; 'Hesap vermeye geldik' dedi. Ne kadar özlemişiz değil mi? Toplanan her kuruşun hesabını milletine vermek ve o onuru yaşamak her demokraside olması gereken temel bir kural. O kadar yabancılaştık ki, birisi gelip de bizlere 'sizin paranızı şu şekilde şuralara harcadım, miktarı şuydu, ihaleleri şöyle yaptım ve kamuya açık yaptım, sonsuza kadar kalacak bunlar ve istediğiniz zaman izleyeceksiniz, kör kuruşu yanlış yere harcamadık' diye halkına hesap veriyor. İşte demokrasi budur, işte Türkiye'nin kurtuluş yolu da budur. Birlikte yapacağız. Bizim belediye başkanlarımız, yani Millet İttifakı'nın belediye başkanları yapmış oldukları bütün harcamaların hesabını veriyorlar. Dolayısıyla onların yaptıkları çalışmalar sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde yankılanıyor. Verdikleri mücadeleler, önlerine çıkartılan engeller, o engelleri aşmak için gösterdikleri çabalar; bunların tamamı her yerde konuşuluyor, her yerde dillendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"O İZİN VERİLMEYEN BELGELERİN TAMAMINA 'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI' OLARAK İMZA ATACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "Az önce başkan dedi ki, 'metroyu yapacağız izin vermiyorlar, siz yapın onu diyoruz onlar yapmıyorlar.' Sayın Başkanım, Allah nasip eder siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız, o izin verilmeyen belgelerin tamamına 'Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olarak imza atacaksınız" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN İKİ KIRMIZI ÇİZGİZİ VARDIR; BİR VATAN, İKİ BAYRAK"

Millet İttifakı olarak kırmızı çizgilerinin vatan ve bayrak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Efendim işte bunlar geldiler, şöyledir, böyledir, terörle iltisaklı, şununla iş birliği, bununla iş birliği' Bir sürü laflar, bir sürü palavralar, bir sürü yalanlar söylüyorlar. Açık ve net söylüyorum, açık ve net; 'Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır; bir vatan, iki bayrak. O kadar, nokta. Bir daha ifade edeyim, Mısır'daki sağır sultan da duysun, iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz, hiç kimse endişe etmesin. Dolayısıyla iktidar olduğumuzda göreceksiniz, nasıl bir Türkiye olduğunu göreceksiniz. Ayrılığın gayrılığın olmadığı bir Türkiye'yi, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi, her evde bereketin olduğu bir Türkiye'yi. Bir mülteci kampı değil, onuruyla yükselen ve büyüyen bir Türkiye'yi göreceksiniz. Türkiye'yi mülteci kampına çevirdiler, göreceksiniz bunların tamamını düzelteceğiz. Beraber düzelteceğiz, birlikte düzelteceğiz, Millet İttifakı olarak düzelteceğiz" diye konuştu.

"KIŞIN SONU BAHARDIR, BAHARI GETİRECEĞİZ"

"Sadece ülkemizde değil dünyaya örnek olacak pek çok projenin altına imzamızı atacağız ve Türkiye'yi kendi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Akdeniz Havzasını göreceksiniz, oranın nasıl bir üretim merkezi haline dönüştüğünü göreceksiniz. Katma değeri yüksek ürünlerin nasıl üretildiğini göreceksiniz. Bilginin, bilimin, kültürün nasıl büyüdüğünü göreceksiniz. Gerçekten de ülkemize baharı getireceğiz, baharı. 'Kışın sonu bahardır' diyor ozan. Kışın sonu bahardır, baharı getireceğiz. Ve baharı getirecek olan sizlersiniz sevgili gençler. Sakın ola ki, 'ya bu pazar işim vardı' demeyin, '14 Mayıs'ta tatile gideceğiz' demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyasi tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız. 'Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak değiştirdik' diyeceksiniz. Öyle 'efendim bunlar gelecek, yardımlar kesilecek' Başkan söyledi; hiçbir yardım kesilmedi, tam tersine yardımlar arttı. Ama bizim yardımlarımız onların yardımları gibi değil. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsan onurunu koruyacaksınız. İnsanın yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. İnsana insan olarak bakacaksınız ve insan olarak değer vereceksiniz; temel hedefimiz bu, bu amacı gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin, bu güzel ülkemize baharı getireceğiz, güzellikleri getireceğiz, barışı huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz. Ve en önemlisi zenginliği getireceğiz, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, bunun sözünü veriyoruz. Unutmayın; sizin hayalleriniz, benim hedefim olacaktır."