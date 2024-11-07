Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konser kavgası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu ödemenin yapılmayacağını açıklamasının ardından bugün de Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL verileceği iddiası gündeme gelmişti. Bu iddia da yalanlandı ancak tartışmaları devam etti. Partililer kürsüde yumruklaşırken, dosyalar da yere savruldu.

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ABB: AYRINTILI BİR AÇIKLAMA YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından "Karalama ve iftira kurgucuları, yine bir milli bayramımız üzerinden ikinci bir iftira daha ortaya attılar. Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı. Ayrıca ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.

ABB MECLİSİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ YALÇIN: HAKARETLER EDEREK BİZE SALDIRMIŞLARDIR Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Hakaretler ederek bize saldırmışlardır. Milli bayramları, milli değerleri istismar eden bizler hiçbir zaman olmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli değerlere nasıl sahip çıktığımızı 85 milyon hemşerimizin tamamı bilmektedir." dedi. Yalçın, Belediye Meclisi Konferans Salonu önünde yaptığı açıklamada, bugün ABB meclis toplantısında Ankara'nın gündemini meşgul eden "konser" konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti. "Bir günlük Ebru Gündeş konserine ABB yönetimi, 69 milyon lira bütçe ayırmış. 69 milyon lira tek bir şirkete milletin kasasından doğrudan teminle, ihalesiz bir yöntemle peşkeş çekilmiştir" ifadelerini kullanan Yalçın, konuyu araştırdıklarında bunun tek bir konser olmadığını 4 yılda toplam 98 konserin, milletin bütçesinden ihalesiz usulle tek bir şirkete peşkeş çekildiğini gördüklerini kaydetti.

Yalçın, daha sonra Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon lira ödeme yapıldığının ortaya çıktığını öne sürdü. Toplantıda, ABB Meclisi'ne 98 konsere ne kadar para ayrıldığını soran soru önergesi sunduklarını söyleyen Yalçın, geçen yıl 29 Ekim'de yapılan Candan Erçetin konserine Ankara'nın bütçesinden 80 milyon 40 bin lira ödeme yapıldığını belgeleriyle sunarak cevabının verilmesini talep ettiklerini ifade etti. Yalçın, "'Ankara'yı ortak akılla, istişareyle yöneteceğiz' diyenler, cevap vermek yerine bizim asıl derdimizin Ankaralının bütçesinden harcanan yüz milyonlar olmadığını ve bizim asıl derdimizin milli bayramlar olduğu suçlamasını yaparak üzerimize saldırmışlardır." dedi.

Konunun çarpıtılmasının, yüz milyonlarca liranın bir şirkete peşkeş çekildiğinin üzerini örtme ve kumpas çabası olduğunu söyleyen Yalçın, Ankaralıların hakkını sormaya devam edeceklerini belirtti. Meclis üyelerine cevap veremeyenlerin darp girişiminde bulunduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "Hakaretler ederek bize saldırmışlardır. Milli bayramları, milli değerleri istismar eden bizler hiçbir zaman olmadık. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli değerlere nasıl sahip çıktığımızı 85 milyon hemşerimizin tamamı bilmektedir. Bizim milli değerlerle en ufak bir sorunumuz yoktur. Milli değerleri, milli bayramları adeta bir rant kapısı haline dönüştüren işte ABB yönetimi ve CHP'li belediyelerdir. Ankara'nın onlarca sorunu varken trafik, toplu taşıma, altyapı gibi konularda onlarca sorunu varken sigorta prim borçları, vergi borçlarında Türkiye rekoru kıran bir belediye oralara bütçe ayırmayıp konserlere, belli organizasyon şirketine milletimizin yüz milyonlarca hatta 98 konserde, 4 yılda milyarlarca lirasını peşkeş çekmiştir. Bugünkü çabaları da işte üstünü örtme çabasıdır. Bugünkü saldırıları da agresif tutumları da tamamen ortaya çıkan bu vurgunun üstünü örtme çabasıdır. Şunu unutmasınlar. Milletimizin hakkını savunmaya, birilerine peşkeş çekilen milyarları sormaya, sorgulamaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz."

MOR VE ÖTESİ GRUBUNDAN İDDİALARA YANIT Mor ve Ötesi'nin açıklaması şöyle: "19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği’nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı duyuma doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz. Hakkımızdaki 'Mor ve Ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş' gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz."