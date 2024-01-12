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        Haberler Gündem Ankara Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam

        Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:43
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        Ankara Büyükşehir personeline zam
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapılan zammı "Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu yüzden, %70 zam oranını hepinize müjdelemek istiyorum" diyerek duyurdu.

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        #Mansur Yavaş
        #ABB çalışanları zam
        #haberler
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