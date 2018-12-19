Ankara ABD'nin Suriye'den çekilme kararını nasıl değerlendiriyor?

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararının ardından Habertürk yazarı Çetiner Çetin, çekilme kararının perde arkasını ve Ankara'daki ilk tepkileri değerlendirdi.

Çetiner Çetin'in değerlendirmesi şu şekilde:



BU KARAR ANKARA-WASHİNGTON HATTINDAKİ DİPLOMASİYLE ORTAYA ÇIKTI

"ABD önümüzdeki 21 gün süreyle buradan çekilmeye devam edecek. Bu 21 gün içerisinde El Taif, El Kaim ve Ebu Kemal'e çekilecekler. Bu bölgeler DEAŞ'ın yeniden yeşerebileceği, hareket edebileceği bölgeler. Bu nedenle bu bölgelere çekilmeleri öngörüldü. Son 3 gündür bu konuda Ankara-Washington hattındaki diplomasi trafiği vardı ve bu karar bu trafiğin sonucu olarak ortaya çıktı.



"BU ÜSLER KESİNLİKLE PYD VE PKK'YA SİLAH TEMİNİ İÇİN KULLANILMAYACAK"

Bu üç bölgeye çekilen ABD'nin ne zaman temelli olarak çekileceği konusunda net bir bilgi yok. ABD'nin burada halihazırda 2 hava üssü var, bu üslerin dışında belli askeri üsleri var. Bundan sonraki süreçte 7 askeri üs ve 2 hava üssü kesinlikle PYD ve PKK'ya silah temini için kullanılmayacak. DEAŞ'la mücadele konusunda da koalisyonla hareket edecek ABD.

Ankara-Washington hattında prensipte anlaşılan bir nokta var, o da PKK'ya verilen ağır silahların toplanması. Silahların toplanma sürecine ilişkin ise henüz bir formül yok. ABD bölgedeki askeri havaalanlarını kullanmaya devam edecek ve geri çekilme süreci bir takvimle belirlenecek.

Çekilme dün Tel Abyad'dan başlamıştı. Diğer bölgelerdeki çekilmeler de koordinasyon halinde tamamlanıyor."

"ANKARA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR"

"ABD'den gelen açıklamaya Ankara henüz temkinli. Ankara'nın önüne konmuş bir projeksiyon yok, dolayısıyla bölgede nasıl bir süreç başlayacağı değerlendiriliyor. Sahadaki hareketliliği ve algıları kontrol altına almaya dönük bir hamle olabileceği yönünde endişe var. Burada üç tane şık var, gerçekten ABD çekilecek mi, yoksa belli bir gücünü çekip belli bir gücünü de PYD'yi koordine etmesi için bırakacak mı?



"ÜÇ ÜLKENİN ASKER GÖNDERMESİ İŞİ DAHA KARMAŞIK HALE SOKABİLİR"

Diğer taraftan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bölgeye asker göndermesi bekleniyor. Böyle bir durum da tartışılıyor. Amerika'nın çektiği asker yerine bu üç ülkenin sahaya asker gönderebileceği ifade ediliyor. Bu da işi daha karmaşık bir hale sokabilir.

ABD'nin üç gündür Türkiye ile yaptığı görüşmelerde özellikle altını çizdiği şey hava üslerinin kullanılmaya devam edilmesi. Burada koalisyon gücünün lağvedileceği ifade ediliyor. Bu da ABD'nin Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'yı sahada yalnız bırakacağı anlamına geliyor. Henüz sahada somut bir görüntü yok. Sadece Tel Abyad'da 15 araçlık bir askeri konvoy hareket etti. Bir de bugün 18.30 sularında 6 araçlık bir konvoy hareket etti."