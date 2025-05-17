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        Haberler Bilgi Gündem ANKARA 19 MAYIS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2025: Ücretsiz Ankara 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak?

        Ankara 19 Mayıs etkinlik ve konser takvimi 2025: Ücretsiz Ankara 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği milli bayram kutlamaları kapsamında birçok ilde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Bu noktada Ankara 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi başkentliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ankara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, ücretsiz Ankara 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:25
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        • 1

          Ankara 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2025 programı araştırılmaya başlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıldönümü ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanacak. Gençler başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. Milli bayram için başkentte düzenlenecek etkinlikler belli oldu. Peki, Ankara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, kimin konseri var? İşte, ücretsiz Ankara 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi...

        • 2

          ANKARA 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2025

          Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ‘Gençlerin Şehri: Ankara’ temasıyla kutlayacak.

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle başkentin birçok ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

          Ayrıca birçok sanatçı, başkentin farklı yerlerinde Ankaralılara ücretsiz konser verecek.

        • 3

          ‘Genç Keşif Sahnesi’ Gençlerle Buluşuyor

          ABB, konservatuvar öğrencileri ve sahne sanatları alanında eğitim gören gençlere destek olmak amacıyla yeni bir projeye imza atıyor.

          Başkentte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleşecek etkinlik kapsamında kurulacak sahnede genç yetenekler, ilk kez ABB’nin yeni projesi olan ‘Genç Keşif Sahnesi’ ile seyirci karşısına çıkacak.

        • 4

          Kültür ve Sanatla İlgilenen Gençlere Müjde

          ‘Gençlerin söz sahibi olduğu bir Başkent’ vizyonuyla hareket eden ABB, kültür ve sanatla ilgilenen gençler için ‘Genç Keşif Sahnesi’ projesini hayata geçiriyor.

          ‘Ankara Kültür’ markası çatısı altında başlatılan proje, Başkentte ikamet eden genç müzisyenlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve onlara sürdürülebilir üretim alanları açmayı hedefliyor.

        • 5

          İlk Etkinlik 19 Mayıs’ta

          Projenin ilk etkinliği, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü 13.00-19.00 saatleri arasında Koru Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

          Genç Keşif Sahnesi, yaz boyunca kurularak genç sanatçıları izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

          Proje kapsamında, başta konservatuvar öğrencileri olmak üzere sahne sanatları alanında eğitim gören gençler desteklenecek.

          Bağımsız sanat inisiyatifleriyle yapılacak iş birliği sayesinde Ankara’da yeni bir kültürel dayanışma ağı da oluşturulacak.

        • 6

          ÜCRETSİZ 19 MAYIS ANKARA KONSERLERİ NEREDE YAPILACAK, HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

          Selin, 18 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sahneye çıkacak.

          Kıraç, 18 Mayıs Pazar günü saat 20:00'de Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

          Duman, 18 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

          Madrigal, 18 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da Batıkent Murat Karayalçın Meydanı'nda sahne alacak.

          Bengü, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da Sincan Arasta AVM'de sahnedeki yerini alacak.

        • 7

          SELİN

          18 Mayıs Pazar - 19:00

          Ahlatlıbel Atatürk Parkı

          KIRAÇ

          Kıraç, 18 Mayıs Pazar - 20:00

          Kahraman Kazan Millet Bahçesi

          DUMAN

          18 Mayıs Pazar - 20:00

          Türk Beyleri Kent Meydanı

          MADRIGAL

          18 Mayıs Pazar - 20:30

          Murat Karayalçın Kent Meydanı

          BENGÜ

          19 Mayıs Pazartesi - 20:30

          Sincan Arasta AVM

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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