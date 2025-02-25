Anıtsal yapı olarak tescil edilen tarihi hamam satılıyor

Birçok tarihi dönemden ve kültürden değerler barındıran Kaleiçi'ndeki bazı eserler ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. 1972 yılından bu yana koruma altına alınarak 'Sit Alanı' ilan edilen semtin bazı noktalarında ise 4 hamam bulunuyor. Bu hamamlardan biri de 'Gavur Hamamı' olarak bilinen 'Yenikapı Hamamı'.