Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de dalgalanan ve gönderden hiç indirilmeyen bayrak, özel uygulama ile törenle değiştirildi
Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de dalgalanan bayrak için yıllardır gönderden indirilmeden tören düzenleniyor.
SADECE ANITKABİR'DEKİ UYGULAMA
AA'da yer alan habere göre Anıtkabir'in Çankaya girişindeki 33.5 metre uzunluğundaki bayrak direğinde bulunan Türk bayrağının gönderden indirilmeden değiştirilmesi uygulaması sadece Anıtkabir'de yapılıyor.
ÖZEL KİLİTLİ ODADA MUHAFAZADA TUTULUYOR
Hava şartları nedeniyle yıpranan bayrağın değişimi için düzenlenen tören öncesinde, "tören mangası" özel kilitli odada muhafazasında tutulan bayrağı alarak tören alanına getiriyor.
İKİ BAYRAM AYNI ANDA DALGALANIYOR
Gönderdeki bayrak dalgalanmaya devam ederken diğer bayrak direğe takılıyor. Tören mangası tarafından selam durulmasının ardından yeni bayrak göndere çekiliyor.
YIPRANAN BAYRAK İNDİRİLİYOR
İki bayrağın gönderde bir süre birlikte yer almasının ardından yıpranan bayrak direkten indiriliyor. Böylece Türk bayrağının değişimi gönderden hiç indirilmeden yapılıyor.
Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören öncesinde de aynı yöntemle değiştirildi.