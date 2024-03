Anima Musicae Oda Orkestrası İş Sanat'ta

REKLAM advertisement1

YÜZYILLIK DOSTLUK

1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Franz Liszt Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin 17 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

2010 yılında kurulmasının ardından uluslararası müzik sahnesinde başarılı performanslara imza atan orkestra, 2011 yılında Viyana’daki Wiener Musikverein’da düzenlenen 5. Summa Cum Laude Uluslararası Müzik Festivali’nde “Olağanüstü Başarıya Sahip Yaylı Çalgılar Orkestrası” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Gwendolyn Masin ise sadece başarılı bir kemancı değil, aynı zamanda bir eğitimci ve besteci olarak da öne çıkıyor. “Michaela’s Music House, The Magic of the Violin” adlı keman eğitim kitabıyla ödüller kazanan Masin, dünya çapında tanınmış sanatçılarla oda müziği çalışmalarına imza atıyor.

‘HEP BARABAR’ SÖYLÜYORUZ

5 Nisan Cuma akşamı, biletleri satışa sunulduktan kısa bir süre sonra tükenen ‘Hep Barabar’ başlıklı konserde Barabar grubu sahnesinde Demet Evgar’ı konuk ediyor. “Barabar”da Taner Ölmez ve Serkan Keskin ile birlikte Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan yer alıyor.

DANS, MÜZİK VE SÜRPRİZLERLE DOLU BİR KONSER

Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman, İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” konseriyle 16 Nisan Salı akşamı İş Sanat’ın konuğu olacak. Ludwig van Beethoven’ın duyma yetisini tamamen kaybettikten sonra bestelediği son eseri 9. Senfoni’nin 200. yıl dönümü vesilesiyle Igudesman, bestecinin izinden giderek büyülü bir repertuvar hazırladı.

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konseri Aleksey Igudesman’ın yönetimindeki Romanian National Youth Orchestra ve Boğaziçi Caz Korosu renklendirecek. Igudesman’a bu konserde “karamel sesli” şarkıcı ve söz yazarı Futurelove Sibanda’nın yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği başarılı mezzo-soprano Senem Demircioğlu ve gitarist Cenk Erdoğan eşlik edecek.

‘GEÇMİŞİN BİLGİLERİNİ, BULUP ÇIKARIR. ESKİ DEĞERLERİ, GÜNÜMÜZE TAŞIR’

İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” küçük tiyatro severleri İş Kuleleri Salonu’na davet ediyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği, Patara Antik Kenti’nde geçen oyun, seyircilerine eğlenceli bir macera sunacak. Sezonun son iki oyunu, 27 Nisan Cumartesi ve 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

Oyuncu kadrosunda Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz ve Mehmet Berker Korkmazyer alıyor. Müziklerini Tolga Çebi’nin yaptığı oyunun dekor tasarımı Merve Yörük, kostüm tasarımı ise Gül Sağer’e ait.

4 yaş ve üzeri izleyiciler için önerilen oyun, tarihin merak ve heyecan dolu sürprizleriyle küçük tiyatro severleri buluşturacak.

SEZONUN SON PARLAYAN YILDIZLARI TUNA ÇALIŞKAN VE SEYYAH TATLIDEDE

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar serisinde Tuna Çalışkan (trombon) ve Seyyah Tatlıdede (piyano) bu sezonun son konserinde yer alıyor. İş Kuleleri Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak ücretsiz konsere katılmak için www.biletix.com’dan rezervasyon yaptırılabilir.

BLACKBOX’TA ARKEOLOJİDEN ŞİİRE UZANAN BİR YOLCULUK

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yer alan BlackBox Salonu’nda 17 Nisan Çarşamba 16.00’da antik kentlerin kazı başkanları ile sürdürülen arkeoloji serisinde Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner konuk olacak. Nysa’nın İzinde, arkeoloji ve tarih severleri Anadolu’nun milattan öncesine kadar uzanan tarihinde eşsiz bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor.

İş Sanat, 20 Nisan Cumartesi 13.00’te İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile Resimlerle İstanbul’u Dolaşmak etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Müzenin süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”ni şehrin Anadolu yakasından Avrupa yakasına uzanan eşsiz bir yolculukta keşfetmeye davetlisiniz.

Müzede Şiir Var serisi Nisan ayında Can Yücel ile devam ediyor. Edebiyatımızın değerli şairlerinin hayatlarını, anılarını ve eserlerini Onur Caymaz, edebiyatseverler ile buluşturmayı sürdürüyor. 26 Nisan Cuma 16.00 ve 27 Nisan Cumartesi 13.00’te şair olmanın sorumluluğunu taşıyarak, gerçekleri tüm keskinliği ile halkla buluşturan nevi şahsına münhasır şairimiz Can Yücel’in hayatına tanık olacaksınız. BlackBox etkinlik biletlerine www.biletix.com’dan ulaşılabilir.

AJANDANIZA NOT EDİN!

Tango Ateşi İş Sanat’ta “Forever Tango” Gösterisi ile Alevleniyor

Broadway’de en çok sahne alan tango dans topluluğu “Forever Tango”, 23 Mayıs Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği gösterisiyle İş Sanat seyircisiyle ilk kez buluşacak. Arjantin’in tutkulu müziğini ve dansını ustaca sahneye taşıyan tango topluluğu Forever Tango, 12 dansçı ve 9 müzisyenden oluşuyor.

İş Sanat’ın Gala Konserinde Plácido Domingo, Murat Karahan ve Elena Stikhina Sahnede

İş Sanat, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında tenor Murat Karahan ve dünyanın en büyük seslerinden Plácido Domingo ile görkemli bir konsere imza atacak. Orkestra şefi Carlo Tenanyönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın da yer alacağı sezon kapanış konserinde Domingo ve Karahan’a sahnede soprano Elena Stikhina eşlik edecek. Konser, 28 Mayıs Salı akşamı 20.30’da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.

Konserlerin biletleri, Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılıyor. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.