18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile 2016 yılında evlendi.
Çiftin ikiz bebekleri Alin ve Lina ise geçtiğimiz nisan ayında dünyaya geldi.
İkilii, koronavirüsten korunmak adına ikizleriyle birlikte kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
KARANTİNADA SÜRPRİZ KUTLAMA
Mutlu evlilikleri süren çiftten Pelin Akil, bugün 34 yaşına bastı.
Eşine pasta ve sürpriz bir kutlama yapan Anıl Altan, Akil'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"SENİNLE BERABER BAMBAŞKA BİR HAYATIMIZ DAHA DOĞDU"
"İyi ki doğmuşsun" diyen Altan, paylaşımına şu notu düştü:
Güzel kalbi gözlerinden taşıp, suratına yansıyan güzeller güzeli karım, aşkım, miniğim... Hayatımda seninle olduğum için çok ama çok şanslıyım. İyi ki doğmuşsun. Seninle beraber bambaşka bir hayatımız daha doğdu.
"İYİ Kİ BEN BU HAYATTAYKEN DOĞMUŞSUN"
İyi ki doğmuşsun ki canımızdan canlar doğdu, iyi ki doğmuşsun ki her güne beraber başlayabiliyoruz. İyi ki doğmuşsun ki seni her gün yaşayabiliyorum, iyi ki doğmuşsun ki hayaller kurabiliyorum. İyi ki doğmuşsun sen...
Minik kızlarımız, ailemizle nice mutlu 'sen'li senelere... İyi ki ben bu hayattayken doğmuşsun. Yemek yapma konusunda üşengeç olan ben, konu sen olunca bu pastayı şevkle yaptım.
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