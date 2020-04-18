"ÖZÜMÜZE ÇEKİLMEK İYİ GELMEDİ Mİ?"

İyi ki doğdum, iyi ki doğurdun annem ki iyi ki doğurdum. Şu salgın bir an önce gitsin dünyamızdan, o ayrı da ne güzel duygular hatırlattı bize. Evde doğum günü kutlamak ne kadar güzelmiş.

O hazırlık, evi süslemek, o tatlı telaş. Özümüze çekilmek iyi de gelmedi mi? Ben tabii ki bu sürecin bitmesini canı gönülden istiyorum ama evimizde de mutluyum. Akşam saatleri dışında 1 gün bile gündüz televizyon açmadık.

Tabletimiz zaten yok, telefon bazen alıp götürüyor bizi ama o da çocukların yanındayken değil. 'Yapacak şey yok' dediğimiz an aslında yapacak bir sürü şeyin olduğunu keşfettiğimiz zamanlar.