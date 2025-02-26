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        Haberler Bilgi Yaşam Aniden oluşan veya kronikleşen eklem ağrılarını bu yöntemlerle hafifletebilir veya tamamen kurtulabilirsiniz!

        Eklem ağrıları neden olur? Eklem ağrılarının belirtileri nelerdir?

        En ufak bir harekette, yürüyüş esnasında, koşarken veya en ufak bir eşya kaldırırken bile şiddetli eklem ağrıları ile karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle kronikleşen ve ara ara kendini hatırlatan eklem ağrıları çok daha can sıkıcı olabiliyor. Peki, eklem ağrılarından kurtulmanın veya hafifletmenin yolları nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:30
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        Bu yöntemler eklem ağrılarınızı azaltabilir!
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        Kronikleşen eklem ağrıları hareketleri kısıtlıyor ve beraberinde uyku problemlerini de getiriyor. Aynı zamanda sürekli olarak eklem ağrısı yaşayan kişinin zaman içerisinde stres seviyesi artıyor ve kendini huzursuz hissetmeye başlıyor.

        EKLEM AĞRISI (ARTRALJİ) NEDİR?

        Eklem ağrısı, yaralanma, enfeksiyon, hastalık veya iltihaplanmanın sonucu olarak eklemlerin şişmesi ve yanması ile genellikle el, ayak, kalça, diz ve omurgalarda hissedilen ağrılardır. Tıbbi olarak artralji olarak tanımlanan eklem ağrısı, vücutta birden fazla noktada meydana gelirse bu durum poliartralji olarak adlandırılır. Dizler, el ve ayak bilekleri, sırt gibi eklemlerin olduğu bölgelerde yaşanan eklem ağrıları keskin bir şekilde yaşanabilir.

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        EKLEM AĞRISI NEDEN OLUR?

        Osteoartrit, romatoid artrit, gut hastalığı, bursit, tendinit ve viral enfeksiyonlar eklem ağrısının yaygın görülen nedenleridir.

        1. OSTEOARTRİT

        Sık görülen bir artrit çeşidi olan osteoartrit, kemikleriniz arasındaki koruyucu yapı olan kıkırdaklarınız zamanla aşındığında ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Osteoartrit geliştiğinde eklemlerinizde sertlik, tutukluk ve ağrı yaşanır. Osteoartrit yavaş gelişir ve genellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkar.

        2. ROMATOİD ARTRİT

        Romatoid artrit eklemlerinizde şişlik ve ağrıya neden olan kronik bir hastalıktır. Romatoid artritin etkisiyle genellikle parmak eklemleri ve bilekte deformasyon yaşanır ve bu bölgelerde ağrı yaşanır.

        3. GUT HASTALIĞI

        Gut, vücudunuzdaki asidik kristallerin ekleminizde toplanmasıyla yaşanır. Bu birikme şiddetli ağrıya ve şişmeye neden olur. Gut hastalığının bu etkileri sıklıkla ayak başparmağındaki ağrı ile kendini belli eder.

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        4. BURSİT

        Eklemlerin aşırı derecede zorlanmasıyla gelişen bursit; sıklıkla kalçanızda, dizinizde, dirseğinizde veya omzunuzda gelişir ve ağrıya neden olur.

        5. TENDİNİT

        Tendinit iltihaba neden olan bir sağlık sorunudur. Tendinitte, kemik ve kasları birbirine bağlayan tendonlarınızda iltihap gelişir. Tendinit; genellikle dirseğinizde, topuğunuzda veya omzunuzda yaşanır ve sıklıkla bu eklemlerin aşırı derecede zorlanmasından kaynaklanır. Aşırı kullanım sıklıkla buna neden olur.

        6. VİRAL ENFEKSİYONLAR

        Eklem ağrısının bir diğer nedeni de viral enfeksiyonlar, döküntü veya yüksek ateştir. Kazalar nedeniyle yaşanan kemik kırıkları ve burkulmalar da eklem ağrısı nedenleridir. Kırık kemikler veya burkulmalar gibi yaralanmalar da eklem ağrısına yol açabilir.

        EKLEM AĞRISI TÜRLERİ NELERDİR?

        1. KALÇA EKLEMİ AĞRISI

        Kalça eklemi ağrısı; kalça eklemlerinde yaşa, kiloya, iltihaplanmaya, kireçlenmeye ve yaralanmalara bağlı olarak hareketli veya hareketsizken meydana gelen ağrılardır. Yaşlanmanın etkisiyle meydana gelen kalça kırılmaları da kalça eklemi ağrısının nedenleri arasındadır. Kalçanın önü, arkası ve dış tarafına vuran ağrılar kasık bölgesinde de görülebilir. Çene eklemi ağrıları bazen dize kadar da yayılabilir.

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        2. ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIĞI

        TME rahatsızlığı olarak da adlandırılan çene eklemi ağrısı, çene eklemlerinde oluşan bozulmalar sonucu meydana gelen ağrıdır. Yüzü kontrol eden kas yapısını etkileyen TME bozuklukları, çene ekleminin yapısını bozmakla birlikte çene eklemi ağrısı oluşumuna sebebiyet verir. Kişi, sağ veya sol çene ağrısı yaşadığında bunun altında yatan temel sebep TME rahatsızlığıdır. Bunun yanı sıra diş sorunları da çene eklemi ağrısının nedenleri arasında sayılabilir.

        3. PARMAK EKLEMİ AĞRISI

        Parmak eklem ağrısı, parmaklarda meydana gelen iltihaplanma, kireçlenme, artrit, diyabet ve kas-iskelet problemleri gibi nedenler sonucunda parmak eklemlerinde yaşanan ağrıdır.

        EKLEM AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Astralji olarak da adlandırılan eklem ağrısının vücuttaki en yaygın belirtisi eklem bölgelerinde meydana gelen hafif veya şiddetli şekilde seyreden ağrıdır. Eklem ağrıları bazen hareket kabiliyetini neredeyse tamamen kısıtlayabilecek noktaya gelebilir. Hareket ettiğinde birbirine sürten, yanma, zonklama veya gıcırdama hissi veren eklemlerde oluşan ağrının belirtileri şunlardır:

        - Eklemlerde sertleşme

        - Özellikle geceleri artan ağrı

        - Eklemlerde kızarıklık ve şişlik

        - Hareket kısıtlılığı ve uyuşma

        - Eklemleri katlama ve bükmede zorlanma (özellikle sabahları)

        - Karıncalanma ve uyuşma

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        EKREM AĞRILARINA KARŞI NELER YAPILABİLİR?

        1. EGZERSİZ

        Egzersiz, eklemlerinizde kaybolan gücü ve işlevi geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Yürümek, yüzmek veya başka düşük efor harcayacağınız aerobik tarzı egzersizler eklem ağrısını gidermek için en iyi yöntemlerdir. Öte yandan yoğun bir şekilde yapıyorsanız bu da eklem ağrılarına neden olabilir. Bu kişilerin ise daha hafif bir egzersiz düzenine geçmesi eklem ağrısına iyi gelir. Esneme egzersizleri yapmak da eklem ağrılarının geçmesine yardımcı olur.

        2. SICAK VE SOĞUK KOMPRES

        Ağrıdan etkilenen bölgeye günde birkaç kez, kısa süreliğine sıcak veya soğuk kompres yapılabilir. Sıcak bir küvete girmek de ağrıyı rahatlatabilir. Sıcak ve soğuk kompreslerden hangisini kullanacağınızı ve nasıl yapacağınızı doktorunuza danışabilirsiniz.

        3. FİZİK TEDAVİ

        Fizik tedavi uygulamaları; eklem hareketliliğini artırmak, kas gücünü iyileştirmek ve ağrıyı azaltmak için özel egzersizler ve tedaviler içerir. Böylece kemik ve eklem ağrılarına sahip hastaların iyileşme süreci hızlandırılabilir.

        4. D VİTAMİNİ VE OMEGA-3

        Kemik ve eklem ağrılarını önlemenin temel yapı taşlarından biri de gerekli vitamin ve mineralleri yiyeceklerden alabilmektir. Bunların başında da D vitamini bakımından zengin yumurta, peynir, tereyağı; Omega-3 bakımından ise kırmızı et, fındık ve yumurta gibi besinler tüketilmelidir.

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        5. STEROİD ENJEKSİYONU

        Eklemlerinizdeki ağrı ve şişliğin kısa süreli rahatlamasını sağlamak için doktor tavsiyesi ile ağrı ve şişliğin yaşandığı eklemlerinize enjeksiyon yoluyla steroid uygulaması yapılabilir.

        6. KİLO VERMEK

        Yüksek kilolu olmak eklemlerin üzerine düşen baskıyı artırır. Kilo vermek bu baskının hafiflemesini ve dolayısıyla eklem ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Kilo vermek için bir diyetisyenden yardım almanız önerilir.

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