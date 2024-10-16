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        Haberler Gündem Ankara Angora evlerinde ağaç dikim seferberliği başlatıldı | Son dakika haberleri

        Angora evlerinde ağaç dikim seferberliği başlatıldı

        Ankara'nın yerleşim bölgelerinden biri olan Angora evlerinde ağaç dikim seferberliği başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:51
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        Angora evlerinde ağaç seferberliği
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        Angora evlerinde boş olan yerlere ağaçlar dikildi Ayrıca periyodik bir şekilde diğer alanlara da ağaç dikimi devam edecek.

        Ağaç dikim töreninde konuşan Angora Evleri Başkanı Avukat İsmail Kılıç "Angora'nın halen boş bulunan bütün alanlarını peyderpey ağaçlandırıp bir yandan daha çok yeşil bir Angora yaratacağız" dedi.

        Kalabalık bir katılımla gerçekleşen ağaç dikim töreni oldukça ilgi çekti.

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        #angora evleri
        #haberler
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