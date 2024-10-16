Angora evlerinde ağaç dikim seferberliği başlatıldı

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Angora evlerinde boş olan yerlere ağaçlar dikildi Ayrıca periyodik bir şekilde diğer alanlara da ağaç dikimi devam edecek.

Ağaç dikim töreninde konuşan Angora Evleri Başkanı Avukat İsmail Kılıç "Angora'nın halen boş bulunan bütün alanlarını peyderpey ağaçlandırıp bir yandan daha çok yeşil bir Angora yaratacağız" dedi.

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen ağaç dikim töreni oldukça ilgi çekti.