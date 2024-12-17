Angélique Angarni - Filipon, 34 yaşında Miss France 2024 seçildi
Miss France 2024'te 24 yaş sınırının kaldırılmasının ardından 34 yaşındaki Angélique Angarni - Filipon, Fransa'nın en güzel kadını seçildi
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Miss France yarışması, unutulmaz bir ana sahne oldu. Martinik’i temsil eden 34 yaşındaki Angelique Angarni - Filipon, yarışma tarihinde taç giyen en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti.
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Fransa’nın farklı bölgelerinden gelen 30 aday, jüri ve halk oylamasıyla değerlendirildi. Yarışmanın sonucunda halkın oyları yüzde 50 oranında belirleyici olurken, izleyiciler favori adaylarını destekledi.
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Gece sonunda, 24 yaş sınırının kaldırılmasının ardından Fransa’nın en güzel kadını olarak seçilen Angarni - Filipon, Miss France 2025'te Fransa'nın en güzel kadını seçildi.
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"BANA 'KÜÇÜK MİDİLLİ' DİYORLARDI"
Angelique Angarni - Filipon, geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını anlattığı şu sözlerle dikkat çekti: "Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana 'Küçük midilli' diyorlardı"
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Yarışmadaki diğer dereceler ise şöyle;
Nord-Pas-de-Calais'i temsil eden Sabah Aïb, 2'nci oldu.
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Korsika'yı temsil eden Stella Vangioni ise, 3'üncü oldu.
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Son yıllarda önemli değişikliklerle dikkat çeken Miss France yarışması, artık evli, dövmeli ve trans kadınların katılımına da olanak tanıyor. Feminist çevreler tarafından bu değişiklikler eleştirilse de, yarışmanın daha kapsayıcı hale gelmesi geniş bir kesim tarafından olumlu karşılanıyor.
Fotoğraflar: Instagram