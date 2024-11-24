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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ikizleri Vivienne ve Knox kardeşler alışverişte - magazin haberleri

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ikizleri Vivienne ve Knox kardeşler alışverişte

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in doğdukları andan itibaren dünyanın en ünlü ikizleri olarak ilgi odağı haline gelen çocukları Vivienne ve Knox, alışverişte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:57
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        • 1

          Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 16 yaşındaki ikiz çocukları Vivienne ve Knox, ilk kez anneleri yanlarında olmadan alışverişte görüntülendi. Los Angeles'on Los Feliz bölgesinde günlük kıyafetler içinde olan ünlü ikizler, manavdan alışveriş yapmak üzere birlikte dışarı çıkmıştı.

        • 2

          2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 2008'de Fransa'nın Nice şehrinde dünyaya gelen ikizleri, doğdukları günden bu yana hep ilgi odağı oldular. Velayetleri anneleri Angelina Jolie'de olan ünlü kardeşler, bugüne dek hep anneleriyle birlikte fotoğraflanırken, ilk kez anneleri olmadan objektiflere yansıdı.

        • 3

          Manav alışverişi sonrası paketleri Knox taşırken, iki kardeşin yolda neşeli bir sohbeti sürdürdüğü görüldü.

        • 4

          Knox ile Vivienne, altı çocuk sahibi Angelina Jolie - Brad Pitt çiftinin üç biyolojik çocuğundan ikisi.

          Vivienne'in tıpkı ablaları Zahara ve Shiloh gibi Jolie-Pitt soyadı yerine sadece 'Jolie' soyadını kullandığı bilinse de Knox'un babasının soyadını bırakıp bırakmadığı bilinmiyor.

        • 5

          Brad Pitt'ten ayrılmasının ardından çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlayan Angelina Jolie, sık sık onları da sinema etkinliklerine götürdü ve kırmızı halıda çocuklarıyla birlikte poz verdi.

          Çocuklar, babalarıyla hiç kameralar karşısında yan yana gelmedi.

        • 6

          Angelina Jolie, yapımcısı olduğu 'The Outsiders' adlı Broadway müzikalinde ona asistanlık yapan kızı Vivienne ile haziran ayında yapılan galada baş başa kırmızı halıya çıkmıştı.

        • 7

          Son olarak da Jolie, oğlu Knox ile birlikte Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nin düzenlediği Valilik Ödülleri'ne kol kola geldi. Bu, üç yıl sonra ilk kez kırmızı halıya çıkan Knox'un annesiyle baş başa ilk kamera karşısına geçişiydi.

          Artık genç bir erkek olan Knox'un görüntüsü, babası Brad Pitt'e benzetildi.

        BURÇLAR

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