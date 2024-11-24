Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ikizleri Vivienne ve Knox kardeşler alışverişte

Knox ile Vivienne, altı çocuk sahibi Angelina Jolie - Brad Pitt çiftinin üç biyolojik çocuğundan ikisi.

Vivienne'in tıpkı ablaları Zahara ve Shiloh gibi Jolie-Pitt soyadı yerine sadece 'Jolie' soyadını kullandığı bilinse de Knox'un babasının soyadını bırakıp bırakmadığı bilinmiyor.