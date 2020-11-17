JOLIE'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Daily Mail'in elde ettiği belgelere göre; 45 yaşındaki oyuncu, "Yargıç ile davalının (Brad Pitt) avukatı arasındaki mevcut, devam eden ve tekrar eden müşteri ilişkisini gösteren durumlar olduğunu" öne sürse de bu iddiasını belgeleyemedi.