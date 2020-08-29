Jolie’ye yakın kaynak ayrıca şu ifadeleri kullandı:



Angelina’nın aşk hayatı arka planda, şu anda onun için öncelik değil. Tek umursadığı çocuklarının mutlu olmasını sağlamak. Her gün onların yanında olmaya, sevildiklerini, güvende olduklarını ve desteklendiklerini hissettirmek için elinden geleni yapacak. Çocuklarının iyi olması onun bir numaralı önceliği ve hep öyle olacak.