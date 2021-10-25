Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - Magazin haberleri

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada

Ünlü aktris Angelina Jolie, başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin 2021 Roma Film Festivali kapsamında düzenlenen galasında kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte boy gösterdi. Shiloh'un annesine olan benzerliği dikkat çekti

25.10.2021 - 15:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie (46), başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Eternals'ın İtalya'nın başkenti Roma'da, 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh (15) ve Zahara (16) ile birlikte katıldı.

  • Gri renkli, parıltılı uzun bir elbise giyen Jolie, kırmızı halıda Shiloh ve Zahara ile el ele poz verdi. Küçüklüğünden beri hep erkek kıyafetlerini giymeyi tercih eden Shiloh galaya elbiseyle katıldı.

    Zahara da beyaz bir kıyafetle kırmızı halıda beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Ayrıca Shiloh'un annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

  • Jolie'nin diğer çocukları; Maddox, Pax ile ikizler Vivienne ve Knox, galaya katılmadı.

  • Kırmızı halıda filmin Oscar ödüllü yönetmeni Chloe Zhao, Marvel yapımcısı Victoria Alonso ile oyuncular Angelina Jolie, Kit Harington, Gemma Chan ve Richard Madden de poz verdi.

    Oscar’lı yönetmen Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğuna oturduğu 'Eternals' filmi, 5 Kasım'da gösterime giriyor.

    Fantastik ve bilim kurgu türündeki film, kozmik varlıklar olan Celestiallar'ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar'ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.

  • Bir süredir kırmızı halı etkinliklerine çocuklarıyla birlikte boy göstermeyi alışkanlık haline getiren Jolie, geçen hafta da Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyere oğlu Pax hariç beş çocuğuyla katılmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.