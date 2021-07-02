ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK!

Öte yandan 2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak uçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Fakat oyuncu, bu soruşturmalarda aklanmıştı.

İkilinin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Maddox 19 yaşında. Diğer çocukları Pax 17, Zahara 16, Shiloh 15, ikizleri Knox ve Vivienne ise 12 yaşında.