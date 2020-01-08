2005 yılında Pitt ile ilişkisi olduğu iddialarına Jolie, verdiği bir röportajda arkadaş olduklarını belirterek "Evli bir erkekle özel bir ilişkiye girmek, annemi aldatan babamı da hatırlayınca benim affedebileceğim bir şey değil. Eğer bunu yapsaydım aynada kendime bakamazdım" ifadelerini kullandı.