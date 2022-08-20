O ÇOCUK MADDOX MU?

Her ne kadar ABD basınına yansıyan haberlerde Pitt'in tartışma yaşadığı çocuğun adı net olarak açıklanmasa da Jolie'nin ilk evlatlığı Maddox olduğu konuşuluyor.

Maddox'un adı, çiftin boşanmasının ilk aşamalarında bu uçak kavgasında gündeme gelmiş ve Pitt'in ona şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü.

Pitt de bunun üzerine bir FBI soruşturması geçirmiş ve aklanıncaya kadar altı çocuğunu görmesine izin verilmemişti.