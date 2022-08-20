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Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin kavgasından yeni detaylar! - Magain haberleri

Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin kavgasından yeni detaylar!

2016'da yollarını ayıran ve altı çocukları bulunan oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jette gerçekleşen "şiddet" olayından yeni detaylar ortaya çıktı

20.08.2022 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir zamanlar "Brangelina" olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikteliğini "yolun sonuna" götüren kavgayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    Jolie'nin, eski eşi hakkında neden soruşturma başlatılmadığını öğrenmek amacıyla kimliğini gizli tutarak açtığı dava dosyasında yer alan çarpıcı bilgiler ABD basınına yansıdı.

  • UÇAK TUVALETİNDE KAVGA

    FBI'a karşı açılan ve sonradan davacı tarafın Angelina Jolie olduğunun anlaşıldığı dava dosyasında, daha önce de sık sık gündeme gelen "uçak kavgasının" ayrıntıları yer alıyor.

    2016 yılının eylül ayında, Fransa'nın Nice kentinden ABD'deki evlerine dönen ikilinin yaşadığı ve çocuklarının da tanık olduğu bu kavganın çift için sonun başlangıcı olduğu belirtiliyor.

  • "SEN BU AİLEYİ MAHVEDİYORSUN!"

    Dava dosyasında yer alan dokümanlara göre; Angelina Jolie, eski eşiyle yaşadığı bu hararetli tartışmanın, özel jetin tuvaletinde meydana geldiğini ileri sürdü.

    İddiaya göre; Pitt, Jolie'yi, kimi zaman elinden kimi zaman omuzundan yakalayıp, sarstı. Brad Pitt, Angelina Jolie'yi, "Onu uçağın tuvaletine itip, "Sen bu aileyi mahvediyorsun!" diye bağırdı.

  • "ANNENİZ ÇILDIRMIŞ!"

    Dava dosyasında yer alan dokümanlara göre; çiftin, isimleri basına verilmeyen ve henüz reşit olmayan iki çocuğu, anne ve babalarının bu tartışmasını duydu. Hatta gidip uçağın kilitli tuvaletinin kapısı önünde ağlayarak, "Anne iyi misin?" diye Angelina Jolie'ye seslendiler. Bunun üzerine Brad Pitt de, "Hayır, anneniz iyi değil. Bu aileyi yıkıyor. O çıldırmış!" diye yanıt verdi.

  • "AİLEYİ YIKAN SENSİN!"

    Ancak Jolie'nin iddiasına göre; olay, bununla sınırlı kalmadı. Yine adı basına verilmeyen altı çocuktan biri bunun üzerine Brad Pitt'e aileyi yıkan kişinin Angelina Jolie değil, aktörün ta kendisi olduğunu söyledi. Bu durum da Pitt'in daha çok sinirlenmesine yol açtı.

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