25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tıpkı 2007 yılında 56 yaşında hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince önce göğüslerini ardından da yumurtalıklarını ve rahmini aldıran 44 yaşındaki Jolie, bu konuda Time dergisi için bir makale kaleme aldı.
Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk annesi olan Jolie, annesinin hastalıkla savaşının, kendisinin de bu hastalığa yakalanmamak için geçirdiği operasyonların etkilerini anlattı.
Jolie, yaşadığı acı deneyimleri de anlattı. Güzel yıldız "Bir keresinde annem kemoterapi alırken yanında oturup elini tuttuğumu hatırlıyorum. Annem morarmaya başladığında da koşup hemşireyi çağırmak zorunda kaldım. Şimdi ise hangi kemoterapinin hangi hasta için daha iyi olduğunu belirleme ve korkunç yan etkileri düşürme şansı var" diye yazdı.
Büyükannesinin de aynı hastalığa yenik düştüğünü belirten Jolie, yapılan testler sonucunda kendisinin de aynı gene sahip olduğunu öğrendiğini belirtti. Kaleme aldığı makalede bunu da hayatının en acı gününde öğrendiğini yazdı.
"Annemin ölümünden sonra gerekli işlemlerin yapılması için hastane koridorunda beklerken doktoru yanıma geldi ve bana "Annene söz verdim, senin bu konudaki tıbbi seçeneklerini öğrenmeni sağlayacağım" dedi."
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