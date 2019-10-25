Jolie, yaşadığı acı deneyimleri de anlattı. Güzel yıldız "Bir keresinde annem kemoterapi alırken yanında oturup elini tuttuğumu hatırlıyorum. Annem morarmaya başladığında da koşup hemşireyi çağırmak zorunda kaldım. Şimdi ise hangi kemoterapinin hangi hasta için daha iyi olduğunu belirleme ve korkunç yan etkileri düşürme şansı var" diye yazdı.