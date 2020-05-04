Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın sanığı tahliye edildi - ANKARA

AA

Tarhan'ın yargılanmasına tutuksuz devam edilecekbAnkara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken maktule Karaman'ın ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu.Söz konusu belgeler arasında Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı.Karaman'ın ölüm nedeninin "anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana geldiği" tespitinin yapıldığı raporda, bu ilacın kimin tarafından maktuleye verildiğinin anlaşılamadığı kaydedildi.Anestezide kullanılan propofolun aynı zamanda kötüye kullanılmasının da mümkün olduğuna dikkat çekilen raporda şu değerlendirme yapıldı:"Sağlık Bakanlığı uygulamalarına göre bu ilacın eczanelerde satışının yapılmadığı sadece sağlık kuruluşlarına verildiği, kişilerin ve sağlık personelinin bu ilacı satın alamadığı, dolayısıyla bu ilacın verildiği kuruluşun dışına çıkartılmasının uygun olmadığı, ayrıca hekim ifadesinde belirtildiği üzere propofolun enjektör içinde taşınmasının da tıbben uygun olmadığı, propofolun çantadan ölen tarafından alınarak mı kullanıldığı hekim tarafından mı uygulandığının anlaşılmadığı bunun adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği, kişinin ölümünün TCK madde 83 veya madde 85 kapsamında değerlendirileceği hususunun mahkemenizce değerlendirilmesinin uygun olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."Rapor ve dava dosyasına gelen belgelere ilişkin taraf avukatlarının beyanının ardından sanık Tarhan'a söz verildi.Suçsuz olduğunu savunan Tarhan, "Müşteki avukatı, olay yerinde cinayetle ilgili karartma olduğu iddiasında bulunuyor. Ortada bir cinayet olmadığı net bir şekilde belli. Delil karartma söz konusu değil. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.- Tahliye edildiTarafların taleplerini alan mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.Buna göre sanık Tarhan, "delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle" tahliye edildi.Ayrıca esasa ilişkin mütalaasını sunması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştıran mahkeme duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.- "Kızım öldürüldü"Kararın ardında Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Karaman, bir süre sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.Kızının sanık Özgür Tarhan ve arkadaşının tuttuğu garsoniyer evde ölü bulunduğunu hatırlatan Feride Karaman şunları söyledi:"Maksadı belli bir ev. 'Gidip de Özgür Tarhan'ın evinde öleyim' demedi benim çocuğum. Kızım öldürüldü, adalet istiyorum, kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım. Bu tahliye hangi vicdana sığar? Babası hasta olduğu için duruşmaya gelemedi. Babası bana, 'Anneler çocukları için ağlar ama bir baba çocuğu için ağlarsa bu felakettir' dedi. Bize felaketi yaşattılar. Kızım, ölümüne neden olacak o kadar ilacı nasıl aşılasın kendisine? Sanık, 46 yaşında iyi bir baba, iyi bir eş olduğunu söyleyerek mahkemeyi yanıltıyor. Öyle de yaptı zaten. Saplantılı bir aşık, kızımı kıskançlık nedeniyle öldürdü."Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi de olayın bir cinayet olduğunu, olmayan bir cinayeti varmış gibi gösterme gayretinde olmadıklarını ifade ederek, "Ayşe, anestezi uzmanı bir doktor tarafından anestezi ilaçlarıyla öldürüldü. Ayşe'nin otopsi raporunda kanında iki ayrı anestezi ilacı var. Bunlardan bir tanesi savunmanın da maksatlı yönlendirmesiyle ön plana çıkarıldı. Adli Tıp Kurumundan bu ilacın etkisi soruldu. Ayşe'nin ölümüne neden olan diğer ilaçla ilgili herhangi bir araştırma yapılmadı. Cinayet şüphelisi birinin adli kontrol şartı uygulamaksızın tahliye edilmesi garabettir. Karara itiraz edeceğiz." ifadesini kullandı.