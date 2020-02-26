Fenerbahçe tarihinin en önemli transferlerinden biri olarak sarı-lacivertli formayı 1.5 sezon giyen Nicolas Anelka'dan dönüş mesajı...

2005-2006 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka, Instagram hesabından Fenerbahçe'yle ilgili bir paylaşımda bulundu. 2016'da futbolu bırakan Fransız isim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek verdi ve sarı-lacivertli ekipte teknik direktör ya da antrenör olarak çalışmak istediğini duyurdu.

Anelka, şu sıralar Ligue 1 ekiplerinden Lille'in altyapısında görev yapıyor.

"Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor ve fakat bir takımın yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir... Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum. Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey... İNŞALLAH, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle..."