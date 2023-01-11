"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Andrew Tate: Tecavüz ve insan kaçakçılığıyla suçlanan sosyal medya ünlüsü 30 gün gözaltında kalacak/andrew-tate-tecavuz-ve-insan-kacakciligiyla-suclanan-sosyal-medya-unlusu-30-gun-gozaltinda-kalacak-3555145
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.