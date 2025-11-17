Habertürk
        Haberler Dünyadan Andrew'ın ünvanlarının ardından adı da her yerden siliniyor

        Andrew'ın ünvanlarının ardından adı da her yerden siliniyor

        İki hafta önce kraliyet ünvanları elinden alınan eski prens Andrew'ın adı, kahraman olarak görüldüğü adalardan silindi

        Giriş: 17.11.2025 - 17:38 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:41
        Adı her yerden siliniyor
        Kraliyet ailesinin gözden düşen prensi Andrew'ın bütün ünvanları gibi adı da pek çok yerden kaldırılıyor. Falkland Adaları'nı helikopter yardımcı pilotu olarak gururla savunan ve bir kahraman olarak görülen Andrew Mountbatten-Windsor'ın adı, adaların anı plaketlerinden silindi.

        Ünvanlarını kaybetmeden önce Prens Andrew olarak bilinen Kraliçe Elizabeth'in oğlu ve Kral Charles'ın kardeşi, birkaç kez görkemli bir törenle Britanya denizaşırı topraklarına gitmiş ve bir dizi kamu binasının açılışını yapmaya davet edilmişti. Ancak Kral Charles, iki hafta önce Andrew'un 'prens' ve 'dük' ünvanlarını elinden aldıktan sonra, orada adını taşıyan tüm plaketler kaldırıldı.

        Kaldırılan plaketlerden birinin Andrew tarafından 1985'te Mount Pleasant Havalimanı'nın hizmete girme töreninde açıldığı düşünülüyor. Bir diğerinin 2002'de başkent Stanley'deki anaokulu ve ilkokula yeni bir bina eklenmesi üzerine yerleştirildiği söyleniyor. Andrew'un adını taşıyan üçüncü bir tablet, daha önce 2022'de kaldırılmıştı. Falkland KEMH Hastanesi'ndeki plaket, hapiste ölen milyarder pedofil Jeffrey Epstein tarafından insan ticaretine maruz bırakılan Virginia Giuffre'nin, Andrew'un kendisiyle henüz reşit değilken cinsel ilişkiye girdiğini iddia ederek dava açması ve Andrew'un davacı Virginia Giuffre'yle mahkeme dışında uzlaşmaya varmasının ardından kaldırılmıştı.

        Virginia Giuffre
        Virginia Giuffre

        Gözden düşen kraliyet üyesinin adının silinmesi, İngiliz basınında, 1982 çatışmasından bir kahraman olarak dönen Andrew için utanç verici darbe olarak nitelendirildi.

        Nisan ayında intihar ederek hayatına son veren Jeffrey Epstein mağduru Virginia Giuffre'nin ölümünden sonra çıkan anı kitabı 'Nobody's Child'ın yayımlanmasının ardından, eski prensin adının yollardan, okullardan ve hatta adalardan kaldırılması veya adlarının değiştirilmesi yönünde yinelenen çağrılar yapılıyor.

        Kuzey İrlanda'da belediye meclisi üyeleri bu ay Antrim'e bağlı kıyı kasabası Carrickfergus'taki Prens Andrew Yolu'nun adının değiştirilmesi önerisini görüşecek. Yolun Kraliçe II. Elizabeth'in adını taşıması gerektiği görüşü hakim.

